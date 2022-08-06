Galatasaray yaz transfer dönemine bir de Dries Mertens bombasıyla damga vurmaya hazırlanıyor. Forvet, forvet arkası ve sol açık olarak görev yapabilen 35 yaşındaki futbolcuyla anlaşan Sarı- Kırmızılılar, tüm prosedürleri tamamlayarak işi resmiyete dökmek üzere. Napoli'ye bu sezon veda eden Belçikalı hücumcu boşa çıktı ve bonservisi için herhangi bir ücret ödenmeyecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Dries Mertens'i hücum hattında Seferovic'e yakın bir şekilde, yardımcı forvet gibi oynatmayı planlıyor. Geçen sezon 30 lig maçında görev alan Mertens, tek forvet veya yardımcı forvet olarak çıktığı bu karşılaşmalarda 11 gol, 2 de asist üretti.

Bilet, şoför, ev...

Sarı-Kırmızılı taraftarların Türkiye'ye gelişini heyecanla beklediği Mertens'in kontratı hakkında ise çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı. İtalyan gazetecilerin dün yaptığı haberlerde, tecrübeli futbolcunun Galatasaray'dan senelik 4 milyon Euro artı bonuslar, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edildiği takdirde aynı şartlarda 1 yıllık sözleşme opsiyonunun otomatik devreye girmesi, Napoli ile Brüksel'e 30 tarifeli uçak bileti, özel şoför ve ev talebinde bulunduğu belirtildi.

682 maçta 246 gol

Kariyerinin son 9 yılını Napoli'de geçiren Dries Mertens, 105 kez de Belçika Milli Takımı için ter döktü. Napoli'den önce PSV Eindhoven, Utrecht, AGOVV gibi Hollanda takımlarında oynayan yıldız forvet, futbola ise ülkesinde Gent takımının altyapısında başladı. Hollanda ve İtalya'da toplam 682 maça çıkan Mertens, 246 kez gol sevinci yaşadı, 181 gol pası verdi, 78 kez sarı kart, 1 kez çift sarıdan kırmızı kart, bir kez de direkt kırmızı kart gördü.

35 yaşında, 1.69 boyundaki Belçikalı forvet Dries Mertens, kariyerinin son 9 senesini Napoli'de geçirdi.