Giresunspor- Galatasaray maçında uzun süre unutulmayacak bir olay yaşandı. Mücadelenin 61. dakikasında savunmadan çılgına dönerek çıkan ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanına giden Marcao, milli futbolcuya yumruk attı. Araya giren Galatasaraylı oyuncular, Brezilyalı savunmacıyı sakinleştirmekte güçlük çekti. Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, VAR incelemesi sonrasında Marcao'ya kırmızı kart gösterdi.









Sahalarda daha önce nadir görülen bu olay sonrası Kerem Aktürkoğlu oyuna devam edemedi ve yerini Emre Kılınç’a bıraktı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marcao'nun vurduğu Kerem Aktürkoğlu'nu oyundan çıktıktan sonra teselli etti. Bu sırada Giresunspor taraftarları, Marcao'ya tepki gösterdi, Kerem Aktürkoğlu lehine tezahüratlar yaptı.

Marcao, geçen sezon başında Türkiye Ümit Milli takımla oynanan hazırlık maçında devre arasında takıma katılacak Halil Dervişoğlu ile de benzer tartışma yaşamıştı.



