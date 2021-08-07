Galatasaray ’ın dün akşam İskoçya’nın St. Johnston takımı ile 1-1 berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu karşılaşmasında doğrudan kırmızı kart gören kaleci Fernando Muslera’nın cezasının kaç maç olacağı merak edilirken rövanş karşılaşmasında ilk maçın 23 kişilik maç kadrosunda yer almayan ancak adı 30 kişilik UEFA listesinde yazılı olan İsmail Çipe görev yapacak.

UEFA’ya bildirdiği isim listesinde 4 kaleci yer alıyor

Ajansspor'un haberine göre; İsmi UEFA’ya bildirilmeyen Fatih Öztürk’ün ise görev yapması mümkün olmayacak. Sarı Kırmızılı ekibin UEFA’ya bildirdiği isim listesinde Fernando Muslera, İsmail Çipe, Jankat Yılmaz ve Berk Balaban olmak üzere 4 kaleci yer alırken Jankat ve Berk B listesi içinde UEFA’ya bildirildi.

B listesinde ayrıca savunma oyuncuları Işık Kaan Arslan ve Berkan Keskin ile orta saha oyuncusu Atalay Babacan bulunuyor.

Ne olmuştu?

Dün oynan ST. Johnstone karşısında ikinci yarıda Aytaç Kara’nın kısa pası sonrasında ceza sahası içinde net pozisyon yakalayan Jason Kerr’i düşüren Fernando Muslera, 55. dakikada kırmızı kart gördü.

Muslera, en son 9 yıl önce kırmızı kart görmüştü

Yaklaşık 9 yıl sonra oyundan atılan Uruguaylı eldiven, son olarak 24 Kasım 2012’de deplasmanda 1-0 kazanılan Elazığ karşılaşmasında kırmızı görerek takımını eksik bırakmıştı.