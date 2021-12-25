Spor Toto Süper Lig ’in 19. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın savunmadaki başarılı futbolcusu Marcao ve ileri uçtaki yıldızı Kerem Aktürkoğlu, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Giresunspor maçında forma giyemeyecek.

Fatih Terim’in cezası bitiyor

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisinde 6 maç ceza alan Teknik Direktör Fatih Terim’in cezası Antalyaspor mücadelesiyle tamamlandı. Terim’in yokluğunda Antalya karşılaşmasında takımın başında Yardımcı Antrenörler Necati Ateş ile Selçuk İnan yer aldı.







