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Son Dakika | Galatasaray'da şok! Marcao ve Kerem Aktürkoğlu cezalı duruma düştü

Son dakika haberi... Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray-Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Giresunspor maçında forma giyemeyecek.

25 Aralık 2021, Cumartesi 17:48 Son Güncelleme:
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Son Dakika | Galatasaray'da şok! Marcao ve Kerem Aktürkoğlu cezalı duruma düştü

Spor Toto Süper Lig ’in 19. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın savunmadaki başarılı futbolcusu Marcao ve ileri uçtaki yıldızı Kerem Aktürkoğlu, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Giresunspor maçında forma giyemeyecek.

Fatih Terim’in cezası bitiyor

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisinde 6 maç ceza alan Teknik Direktör Fatih Terim’in cezası Antalyaspor mücadelesiyle tamamlandı. Terim’in yokluğunda Antalya karşılaşmasında takımın başında Yardımcı Antrenörler Necati Ateş ile Selçuk İnan yer aldı.


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ÖZET | Galatasaray - Antalyaspor maç sonucu: 2-0


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