Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'den beklenen performansı alamayan Galatasaray , Gent forması giyen Milli kaleci Sinan Bolat ile ilgileniyordu. Ancak Belçika ekibi tecrübeli kaleciyi bırakmak istemediğini açıkladı.

Voetbalprimeur'da yer alan habere göre Gent CEO'su Michel Louwagie, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Sinan Bolat hakkında açıklamalarda bulundu. Louwagie, Sinan'ı bırakmak istemediklerini dile getirerek, "Sinan ile konuştuk. Haziran ayının sonuna kadar sözleşmesi devam ediyor" dedi.

Belçika ekibiyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Sinan Bolat'a takımdan henüz bir sözleşme uzatma teklifinin gelmediği belirtilirken, tecrübeli kalecinin geleceğine netlik kazandırmak istediği ve Galatasaray'ın ise Sinan Bolat'a 2.5 yıllık sözleşme teklif etmeyi plandağı aktarılanlar arasında yer aldı.

Tecrübeli file bekçisi, Gent'in kendisi hakkındaki kararını kısa sürede vermesini bekliyor.

Bu sezon 37 maçta görev yapan Sinan Bolat'ın, takımının Pazar günü Antwerp'e karşı oynayacağı mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.







