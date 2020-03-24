Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın ardından teknik patron Fatih Terim'in de corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Mustafa Cengiz ile başkan yardımcısı Yusuf Günay’a, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi uygulanacak.

Yusuf Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada bugün başkan Mustafa Cengiz ile teste tabi tutulacaklarını bildirdi.







