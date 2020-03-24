Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın ardından teknik patron Fatih Terim'in de corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.Bu gelişmelerin ardından Mustafa Cengiz ile başkan yardımcısı Yusuf Günay’a, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi uygulandı.

Başkan Cengiz başvurduğu hastaneyi açıklamazken bu konuyu titizlikle yürütüp test sonuçlarını beklediğini ifade etti.

Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedbir amaçlı corona virüs testi yaptırmak için Ulus’ta bulunan özel bir hastaneye başvurdu. Günay'ın kısa bir süre önce böbreklerinden operasyon geçirdiği için 24 saat hastanede tutulacağı ve bu sürede coronovirüs testi sonuçlarını da hastanede bekleyeceği öğrenildi. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcılarından Kançal ise hastane girişinde test için mi geldiniz şeklinde yöneltilen soruya, "Evet" diyerek cevap verdi.







