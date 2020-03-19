Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi sonrası yaptığı açıklamayla, maçların ertelenmemesine isyan ederken, futbolcularına iki gün izin vermişti. Terim, soyunma odasındaki görüşmede, “Erteleme için bizden haber bekleyin. Sağduyu galip gelecektir” ifadelerini kullanmıştı. Ancak iki günlük izin bittiğinde, beklenen karar henüz açıklanmayınca, futbolcular Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanmak üzere yola çıkmaya başlamışlardı.

Oyuncularının sağlığını düşünen Terim ise her ihtimali göz önünde bulundurarak onlara bir kez daha haber gönderdi ve “Gelmeyin, evinize dönün, ailenizle birlikte dinlenmeye devam edin” dedi. Erteleme konusunda herhangi bir açıklama yapılmadan takımına üçüncü günde de izin veren Terim, sezon devam ettiği sırada ilk kez böylesine radikal bir kararın altına imza atmış oldu.

Futbolcularıyla sürekli görüşen Terim, bugün saat 13.00'e idman koymuştu. Galatasaray Sağlık Heyeti'nin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde futbolcuların ateşini ölçüp şikayetleri hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Ateş ölçümünün ardından futbolcuların evlerine gönderildiği gelen haberler arasında.

Öte yandan dinlenmek için evlerine dönen futbolculara özel program verildiği öğrenildi. Teknik heyet ve kondisyonerlerin birlikte hazırladığı çalışma programına, oyuncuların bireysel olarak harfiyen uymaları istendiği kaydedildi.



