Son dakika Galatasaray spor haberleri ve gelişmeler... Galatasaray Milli Takım nedeniyle verilen arada 3 günlük izin yapıyor. Ancak sarı-kırmızılı takımın sezona kötü başlaması nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiyor. Ayrıca Fatih Terim ve Yönetim arasının açık olduğu gelen haberler arasında. Galatasaray taraftarı da yaşanan gelişmeleri merakla takip ediyor. İşte son dakika Galatasaray spor haberleri ve detaylar...

MARTIN LINNES GERİ DÖNÜYOR

Transferin son gününde takımdaki yabancı sayısı 15’e yükselince lisans çıkartılamayan Martin Linnes, Ocak ayını bekliyor.

Takımla birlikte antrenmanlara katılan, bireysel çalışmalar da yapan Norveçli bek, sezonun ikinci yarısında takımda yer alacak. Fatih Terim’in bu kararındaki en önemli etken, Mariano ve Nagatomo’nun formsuzluğu. Aslan’ın hocası iki oyuncudan da hiç memnun değil. Linnes, maç eksiğini kapatmak adına U19 takımı ile hazırlık karşılaşmalarında yer alacak.

GALATASARAY'DA STOPER ARAYIŞI BAŞLIYOR

Marcao-Luyindama ikilisinin maçlarda sürekli aksaması üzerine teknik heyet düğmeye bastı.

Ocak ayını oldukça hareketli geçirmesi beklenen Sarı-Kırmızılılar, şartların oluşması halinde iyi bir stoper takviyesi yapmayı planlıyor. Bu konuda izleme ekibine talimat verildi ve arayışlar başladı. Teknik direktör Fatih Terim, Luyindama’nın yanına mutlaka oyuncu istiyor.

TERİM'DEN YÖNETİME! "PARANIZ YOKSA BEN ÖDERİM"

Fatih Terim ile Ali Koç arasındaki gerilim kurumsal boyuta ulaştı, sportif yörünge şaştı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet birçok yönden iki camiayı yarıştırır ancak son dönemde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki gerilim sonrasında iş ilginç boyutlara ulaştı.

Her şey, Koç’un Terim’in TFF’den aldığı tazminatı dile getirmesiyle başlamıştı. Bunun üzerine Terim’in avukatı buna karşılık vermiş, ancak Fenerbahçe başkanı geri adım atmamıştı. Yaz dönemindeki bu tartışmaların ardından her şey unutulduğu düşünülüyordu ki, aslında ateşin küllenmediği görüldü.

Galatasaray’ın 3-2 galip geldiği Kayserispor deplasmanından sonra Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile görüşen Terim, Koç grubunun işletmeciliğini yaptığı “Divan Restoranı”nın Türk Telekom Stadı’nda da bir şubesinin bulunduğunu hatırlattı. Koç ile büyük gerginlik yaşayan tecrübeli teknik adam, neden Koç grubu ile devam edildiğini sordu. Sarı-kırmızılı yönetici ise Divan Lokantası ile sözleşmelerinin devam ettiğini dile getirerek, bunun sonlanmasının ardından duruma bakabileceklerini dile getirdi. Terim’in bunun üzerine Günay’a, “Eğer tazminat için paranız yoksa ben öderim” dedi.

30 Ağustos tarihindeki bu görüşme sonrasında ise Ali Koç’un Terim için söylediği, “Sicili bozuk” sözü gündeme oturdu. Club Brugge maçı öncesinde yaşanan bu olay sonrasında G.Saray Yönetimi buna karşılık vermeye çalışsa da, Fatih Terim, F.Bahçe derbisi öncesinde basına açık antrenmanda şu ifadeleri kullanmıştı: “Ali Koç’un yaptığı açıklamalara İstanbul’a dönünce bakacağımı ve değerse cevap vereceğimi belirtmiştim. Baktım ve değmeyeceğine karar verdim. Bu yüzden bir cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi verirdim.”

(Milliyet)

MUSTAFA CENGİZ'DEN KOÇ HAMLESİ!

Başkan Mustafa Cengiz-Fatih Terim zirvesinde dün ilginç bir gelişme daha yaşandı.

Terim, cezalı olduğu Türk Telekom Stadı'ndaki Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında locada otururken yemek tercihini Koç grubuna ait Divan Restoran yerine forma sponsoru Terra Pizza'dan yana kullanmıştı. Bazı taraftar grupları da Terim gibi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ait firmayı protesto etmiş ve yönetimden gereğini yapmasını istemişti.

Mustafa Cengiz bu çağrıya cevapsız kalmadı ve sarı-kırmızılı yöneticiler Divan Restoran'la önceki yıllarda imzalanmış anlaşmayı feshetmek için girişimlere başladı. Tazminat durumu söz konusu olduğu için sözleşme fesih görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.

(Sabah)

CENGİZ'DEN AÇIKLAMA: ARAMIZI KİMSE BOZAMAZ

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim dün sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Aralarında gerginlik olduğu iddia edilen ikili tam 2 saat toplantı yaparken arada sorun olmadığı açıklaması yapıldı. Gençlerbirliği maçı sonrasında Fatih Terim'in yaptığı "Ben konuşmayayım, sonra ceza alıyorum. Biraz da ceza almayanlar konuşsun" sözlerinin ardından başkan Mustafa Cengiz de önceki gün "Herkes vazifesini yapsın" diyerek polemiğe devam etmişti.

Mustafa Cengiz: Aramızı kimse bozamaz

Herkes, ikili arasındaki yeni demeç savaşını beklerken, dün yapılan görüşme ile yaşanan süreçte sular duruldu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Mustafa Cengiz görüşme ile ilgili olarak "Hocamız Fatih Terim ile aramızda hiçbir problem yok. Söylenenler doğru değil. Konu çok abartılıyor. Aramızı kimse bozamaz. Lider Alanyaspor ile aramızda sadece 4 puan fark var. Ayrıca Yeni Malatya ve Konya maçlarında 3 puan elimizden kaçtı. Orada kaybedilen 4 puan olmasa şimdi zirvedeydik. Futbolda böyle sonuçlar var" ifadelerini kullandı.

(Sabah)

GALATASARAY'DAN PSG İTİRAFI!

Fatih Terim ve yardımcıları, gölsüz biten Gençlerbirliği karşılaşmasının analizini yaparken, takımın haya kırıklığı yarattığında birleşti. Teknik heyet, Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint Germain maçında alkışlanan takımın kendilerini şaşırttığını belirtti.

Golsüz berabere biten Gençlerbirliği maçında takımının ortaya koyduğu futbolla hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yardımcıları ile bu maçı masaya yatırıp, ayrıntılı analiz yaptı. Terim, Gençlerbirliği maçında, lige milli karşılaşmalar nedeniyle ara verileceği için rotasyona gitmezken, sarı kırmızılı teknik heyetin kadroda değişime gitmemesinin bir başka nedeninin ise Paris Saint Germain mücadelesi ve o 90 dakikanın bitiminde takımın alkış alması olduğu öğrenildi.

Tam tersi futbol

Buna göre, teknik heyet, PSG’ye 1-0 mağlup olunmasına karşın gösterilen reaksiyon ve mücadele sonrasında tribünlerin de alkışladığı G.Saray takımını, zorunlu değişiklikler dışında Başkent’te oynatma kararı aldı. Ancak aynı teknik heyet, G.Birliği maçındaki oyunla şaşkına döndü. Analiz toplantısında, heyetteki teknik adamlar, “PSG maçına aldandık. O maçta beğenilen bir mücadele vardı. Ama Ankara’da tersi oldu. Neredeyse siyahla beyaz kadar farklı bir oyun vardı!” yorumunu yaptı.

Sadece üç oyuncu beğenildi

G.Saray takımının koşu mesafeleri de yetersiz bulunup, “Koşmazsak olmaz” değerlendirmesi yapılırken, milli takım arasında bu sorunların çözülmesi adına harekete geçildi. Selçuk İnan, Belhanda, Mariano ve Nagatomo’nun oyununa kırık not veren sarı kırmızılı teknik heyetinin, beğendiği 3 oyuncunun olduğu öğrenildi: Muslera, N’Zonzi ve Jimmy... Özellikle N’Zonzi’nin kaliteli futbolu övgü alırken, Jimmy Durmaz’ın da girdikten sonra sergilediği mücadele ile sınıfı geçtiği belirtildi.,

Kaynak: Hürriyet

GALATASARAY'DA BİR GOLÜN MALİYETİ 41 MİLYON TL

Son yılların en kötü sezon başlangıcını yapan Galatasaray'da büyük bir hüsran yaşanıyor... Sezon başında önemli transferlere imza atan Sarı-Kırmızılılar oldukça fazla bir mali yükün altına girerken, futbolculara bonuslar hariç 287 milyon lira maaş ödeniyor. Buna karşın Galatasaray 10 resmi maçta ağlara sadece 7 gol bırakabildi.

Böylece Sarı-Kırmızılılar'ın 1 golünün maliyeti 41 milyon lira oldu. Transferi çok büyük ses getiren ve 5 milyon Euro garanti ücret ödenen Falcao 4 resmi maçta 1 golde kaldı. İmza parası ile birlikte bu sezon 4.5 milyon Euro kazanan Babel 2 gol atabildi. Yüksek maaş alan diğer isimlerinden Feghouli de takıma gol katkısı veremedi.

4 MAÇA ÇIKTI 1 GOL ATABİLDİ

Yılın en flaş transferi olan Radamel Falcao Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 4 maça çıktı. Sadece Kasımpaşa maçında ağları havalandırabilen Kolombiyalı forvet beklentileri karşılaşamadı..

FİZİK OLARAK HAZIR DEĞİL

Transfer sürecinin uzaması nedeniyle Monaco ile idmana çıkamayan Falcao henüz fizik olarak hazır değil.

Kaynak: Hürriyet

GALATASARAY'DA YENİ SİSTEM: 4-3-3

Cim-Bom’un ilk 7 hafta sonunda istenen çizgide olmaması Teknik Direktör Fatih Terim’i harekete geçirdi. Terim’in, sistem üzerinde de yine bazı oynamalar yapacağı ve böylece bazı formsuz isimleri kızağı çekeceği öğrenildi.

Sakat ve cezalılardan dolayı ideal 11’ini bulmakta oldukça zorlanan sarı-kırmızılılarda deneyimli teknik adam bir türlü istediği düzeni oturtamadı. Paris Saint Germain karşısındaki oyun beğenilse de, bu kez Belhanda’nın formsuzluğu sarı-kırmızılıların teknik patronunu çaresiz bıraktı.

Fatih Terim’in bu nedenle 4-3-3 formülüne geçiş yapmayı planladığı bildirildi. Böylece Nzonzi, Lemina ve Seri’den oluşan bir orta saha kurgulanıyor. Bu durumda Belhanda’nın kesik yiyeceği dile getirildi. Teknik kadro, Feghouli ve Babel gibi kenarda oynayan futbolcularının performansının, özellikle Falcao’nun performansı üzerinde etkili olacağını hesaplıyor.

Terim, milli oyuncuların fazla olması nedeniyle bu arayı kullanamamaktan yakınırken, eldeki mevcutlarla çalışmaya devam edecek.

(Milliyet)

FATİH TERİM TRANSFER İSTEDİ

Ocak ayını oldukça hareketli geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılar, şartların oluşması halinde iyi bir stoper takviyesi yapmayı planlıyor.

Bu konuda izleme ekibine talimat verildi ve arayışlar başladı. Teknik direktör Fatih Terim, Luyindama'nın yanına mutlaka oyuncu istiyor. Sezona kötü başlayan Marcao'nun ise yapılacak olası transferde kulübüye çekilmesi gündemde...

Sarı kırmızılılar sezon başında da girişimlerde bulunmuş ancak FFP nedeniyle stoperde istediği hedeflere ulaşamamıştı. (Güneş)

FALCAO SAKAT DEĞİL!

Galatasaray'da tecrübeli golcünün sakatlığı olduğu ve bu nedenle dinlendirmek amaçlı kadroya alınmadığı dile getirilmişti.

Kolombiya basını bu konu ile ilgili müthiş iddiayı gündeme getirdi. Comutricolor adlı internet sitesinde yer alan habere göre; Falcao’nun, G.Birliği deplasmanında oynamamasının fiziksel bir problemden kaynaklanmadığını iddia etti ve bu kararı eleştirdi. (Akşam)

RIERA'DAN FATİH TERİM AÇIKLAMASI

Şöhretler Futbol Festivali, Antalya'da Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Calista Luxury Otel'de devam ediyor. 5 Ekim'de başlayan turnuvada yurt içi ve dışından eski profesyonel ve amatör futbolcuların katılımıyla oluşturulan 6 takım arasında lig usulü maçlar oynanıyor. Turnuvaya eski Alman milli futbolcu Kevin Kuranyi, İspanyol milli takımı ve Real Madrid'in eski futbolcusu Gaizka Mendieta, İspanyol milli futbolcu Albert Riera, Calista Luxury Otel'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdoğan ve otelin Genel Müdürü Ali Kızıldağ da katıldı. 12 Ekim'de düzenlenecek gala gecesinin ardından ilk 3'e girecek takımlara törenle kupalarının verilmesiyle turnuva sona erecek.

GENEL MÜDÜR ALİ KIZILDAĞ: HAVA VE ATMOSFER GÜZEL

Turnuvayla ilgili açıklamalarda bulunan Calista Luxury Otel Otelin Genel Müdürü Ali Kızıldağ, "Bunu geleneksel halde, ileriki yıllarda dünyanın değişik ülkelerinden futbol yıldızlarını da Türkiye'ye davet ederek, eski efsane olmuş futbolcuları burada güzel bir organizasyonla hem bölgemizi hem de spor turizminin tanıtımında daha geniş amaçlarda kullanılmasını hedefliyoruz. Hava ve atmosfer güzel, katılımcılar çok mutlu. İnanılmaz derecede bir memnuniyet var. Daha sonraki yıllarda daha güzel organizasyonlarda birlikte olacağız" diye konuştu.

ALBERT RİERA: TERİM'İN ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞINA İNANCIM SONSUZ

Bir dönem Galatasaray'da futbol oynayan İspanyol milli futbolcu Albert Riera da turnuvada forma giydi. Galatasaray'da çok güzel zamanlar geçirdiğini söyleyen Albert Riera, "Galatasaray'ı hala takip ediyorum. Galatasaray kulübünde çok güzel zamanlarım oldu. Çok zor bir sezon yaşıyorlar. Onlara inanıyorum. Fatih Terim'in elinden gelenin en iyisini yapacağına inancım sonsuz. Daha iyi şeyler olacak diye düşünüyorum. Fatih Terim ve yardımcılarıyla hala irtibat halindeyim ve konuşuyorum. Kulüpte diğer çalışanlarla da konuşuyorum. Eskisi kadar sık değil ama umarım ileride başka fırsatlar olur, ben de onlara yardım edebilirim" şeklinde konuştu.

Namık Kemal KILINÇ / SERİK-ANTALYA,(DHA)