Galatasaray 'da 30 Nisan Cumartesi (yarın) yapılması planlanan seçimli genel kurula engel çıktı. Önce gerçekleşen genel kurulda usülsüzlük olduğu gerekçesiyle tedbir kararı konmuştu. Ancak daha sonra bu karara itiraz edilmiş seçim olduğu gerekçesiyle ihtiyati tedbir kararı kaldırılmıştı. Ancak kulüp üyesi olan Fırat Develioğlu İstinaf Mahkemesi'ne tedbir kararının devam etmesi yönünde başvuruda bulunmuştu. Yapılan başvuru sonrasında görülen davada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin ara kararının kaldırılmasına karar verdi.

Yaşanan bu gelişmeler sonrası yarın yapılması planlanan seçimde başkan adayı olan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, NEF Stadı önünde açıklamalarda bulundular. İki başkan adayı da Burak Elmas'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, kendisinin istifa etmeyi düşünmediğini ancak tüzüğe göre 28'e 1'den seçimi gerçekleştirebileceklerini, bunun kararını da Burak Elmas'ın vereceğini söylediler.





"28'E 1'DEN SEÇİM KARARININ AÇIKLANMASI BEKLİYORUZ"

Galatasaray Başkanı Metin Öztürk, "Bu kadar kaotik bir ortamda öncelik seçimli genel kurulunun yapılmasıdır. Topun bu kadar ortada dönüyor olması, şahsen bizleri rahatsız ediyor. 3 haftadır aynı şeyler konuşuyoruz. Sayın Dursun Özbek başkan da 28'e 1'den seçime gitti. Tartışmaya kapalı bir ortamdı. Emin ki kulüp başkanı 28'e 1'den 28 Mayıs'ta bir seçimi açıklayacak. Kendisi katılmayacağını bizlere deklare etti. 3. bir aday çıkabilir. Sayın başkan Burak Elmas istifa etmeyeceğini kesin bir dille söyledi. Ali Sami Yen'in koltuğunda oturan bir başkana güvenmek zorundasınız. Başkan tarihi bize bıraktı. Biz de 28 Mayıs olmasında tarihi netleştirdik. Bu bulutu dağıtmak için buradayız. Ali Sami Yen'in koltuğunda oturan başkan gereğini yapar" ifadelerini kullandı.

"21-28 MAYIS TARİHLERİNDE SEÇİM OLABİLİR"

Eşref Hamamcıoğlu ise "Maalesef Galatasaray camiasına hukuki labirentlerde çıkış arayarak müdahale edilmiştir. Tahmin ediyorum ki bundan önceki seçimlerde olduğu gibi 3. bir aday yetiştirilmeye çalışılıyor. Bu örnek bir kez daha gösteriyor ki Galatasaray'ın fabrika ayarlarına geri dönmesi gerekiyor. Burak Elmas ile telefonla görüştük, saat 15:00'e bize randevu verdi. Bu kaotik durumdan çıkmanın tek yolu seçimdir. Burak Elmas, yönetim kurulu arkadaşlarıyla birlikte görüştükten sonra bizimle görüşmek üzere stada davet etti ancak şu saat oldu henüz bir görüşme gerçekleşmedi. 21-28 Mayıs tarihleri arasında seçimin yapılmasını şartsız bir şekilde açıklanmasını beklediğimizi sizlerle paylaşmak isterim. Belki 3. aday çıkmaz ama benim tahminin 3. adayın çıkacağı yönündedir. Galatasaray Başkanı karar defterine şerh koyarsa istifa etmesine gerek yok. Biz karar defterini görmedik. Biliyoruz ki bir şerh var. Bir seçim havasına girilmişti. Bu durum bizi zorlamaz. Bizden ziyade Galatasaray'a zarar veriyor." ifadelerini kullandı.







