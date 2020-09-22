Galatasaray, Seri için bir kez daha harekete geçiyor. Kiralık sözleşmesi bitince kulübü Fulham'a dönen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu, henüz forma şansı bulamadı. İngiliz kulübü, Seri'yi bonservisiyle elden çıkarmak istiyor, ancak şu ana kadar Galatasaray'dan talep edilen para, mevcut bütçenin yanına bile yaklaşamadı. Buna karşın süre alamamaktan şikayetçi olan Seri, Galatasaray'a dönmek istediğini hem Sarı- Kırmızılı kulübe hem de menacerine iletti. Galatasaray Yönetimi, 29 yaşındaki futbolcuyu bir kez daha kiralamak için teklif sunacak.

Onun yerine Lemina oynadı

Fulham ise Galatasaray'ın tekrar kadrosuna katmaya çalıştığı dönemde Lemina'yı 2.2 milyon Euro'ya kiralık olarak renklerine bağlamıştı. Gabonlu orta saha oyuncusu, Seri'nin yerine takımda şans buluyor. Sarı-Kırmızılılar, bu hafta içerisinde Fulham yöneticileriyle görüşüp, orta saha krizini aşmaya çalışacak.

Metin Karabaş