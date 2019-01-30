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Son dakika! Galatasaray'da Serdar Aziz'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi

Galatasaray'da takımdan ayrılıp ayrılmayacağı yılan hikayesine dönen Serdar Aziz konusu çözüme kavuştu. Sarı-Kırmızılılar, deneyimli stoper ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

30 Ocak 2019, Çarşamba 21:10 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray'da Serdar Aziz'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi

Galatasaray ile yollarını ayıran başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz, akşam saatlerinde Fenerbahçe ile masaya oturmak için menajeriyle birlikte kulüp binasına gitti. 

Fenerbahçe, Serdar Aziz transferini bitirmek üzere... Galatasaray ile yollarını ayıran Serdar Aziz, menajeriyle birlikte Fenerbahçe kulüp binasına geldi. Burada Başkan Ali Koç ile bir araya gelen tecrübeli oyuncunun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. 

İHA

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