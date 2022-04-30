Son dakika! Galatasaray’da seçimli genel kurul için tavsiye kararı

Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı’nda, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulunun 21-28 Mayıs tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a gitmesi için oy birliğiyle tavsiye kararı alındı.

Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı, Galatasaray Lisesi’nde düzenlendi. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, başkan Burak Elmas ve yönetim kurulunun 21-28 Mayıs tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a gitmesi için tavsiye kararı almak adına divan üyelerine bir oylama sundu. Oylama sonucunda, Galatasaray Kulübü’nün divan üyeleri, mevcut yönetimin seçimli genel kurula gitmesi yönünde oy birliğiyle tavsiye kararı aldı.







