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Son dakika! Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 11 Haziran Cumartesi günü yapılacağını açıkladı. Sarı-Kırmızılı ekipte Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran günü aynı yer ve saatte yapılacak.

02 Mayıs 2022, Pazartesi 21:20 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray 'da Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran günü aynı yer ve saatte yapılacak.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

2 Mayıs 2022 (Bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

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