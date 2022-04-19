İSTANBUL 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, 30 Nisan 2022'de gerçekleşmesi beklenen Galatasaray Seçim Genel Kurulu toplantısının tedbiren durdurulmasına karar verdi.

Avukat Fırat Develioğlu, Galatasaray Spor Kulübü Derneği hakkına Genel Kurul kararının iptali davası açtı. Develioğlu'nun İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dava dilekçesinde davacı Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin 26 Mart 2022 tarihinde düzenlediği Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 27 Mart 2022'de Genel Kurul Kararları'nın uygulandığı belirtildi.

Mahkeme, Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin Yönetim Kurulu tarafından 23 Nisan 2022'de yapılacak Seçim Genel Kurulu Toplantısı'nda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde 30 Nisan 2022'de yapılması öngörülen ikinci toplantının icrasının tedbiren durdurulmasına karar verdi.

GS TV'DEN GENEL KURUL YAYIN GÖRÜNTÜLERİ İSTENDİ

İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, GS TV'den Genel Kurul yayın görüntüleri, Genel Kurul'un toplantı tutanağı ve hazirun cetveli gibi belgelerin davalı kuruldan celbine karar verdi. Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra dosya üzerinden ön inceleme yapılmasına karar veren mahkeme, tarafların delilleri sunmalarının ardından ön inceleme duruşması yapılması takdirinde taraflara davetiye çıkarılmasına karar verdi.

DHA



