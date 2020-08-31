Son dakika haberi...Galatasaray kulübü 27 yaşındaki oyuncusu Emre Akbaba'nın sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacağını duyurdu. Son olarak 2019-2020 sezonu 34.hafta maçında 24 Temmuz tarihinde Antalyaspor'a karşı sahaya çıkan ve ilk dakikalarda sakatlanıp çıkan Emre Akbaba'nın bu maçın ardından tedaviye alındığı ve 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı sürecin başladığı açıklandı

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

24 Temmuz Cuma günkü Antalyaspor maçının ardından sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Emre Akbaba’nın, o günden itibaren 6-8 hafta olarak öngörülen tedavi programına devam edilmektedir

Emre Akbaba, Antalyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkmış ve 4.dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı