Corona virüs salgını sonrası liglere verilen arada hazırlıklarına başlayan ve ligin 12 Haziran'da yeniden başlamasına karar verilmesinin ardından hazırlıklarını yoğunlaştıran Galatasaray'da sakatlık şoku yaşandı. Sarı kırmızılıların Brezilyalı savunmacısı Marcao antrenmanda girdiği iki mücadelede sakatlandı. 23 yaşındaki futbolcunun sol iç yan bağlarında esneme olduğu belirtildi.

Sarı kırmızılar açıklama şu ifadeler yer verdi:

Oyuncumuz Marcao Teixeira’nın dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme oluşmuştur. Yapılan MR tetkiklerinin ardından oyuncumuzda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.



