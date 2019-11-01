Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray'da Şener Özbayraklı şoku yaşanıyor. 50. dakikada Rizesporlu Meljnak ile koşu halinde olan Şener, arka adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle kendisini yere bıraktı.

Hemen müdahele etmek için sahaya giren Galatasaray sağlık heyeti, kenara Şener'in oyuna devam edemeyeceği yönünde bir işaret yaptı. Yerini Mariano'ya bırakan tecrübeli sağ bekin durumunun yarın çekilecek MR'ın ardından belli olacağı belirtildi.

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