Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında PSV'ye deplasmanda 5-1 yenilerek turu zora sokan Galatasaray 'da yönetim transfer çalışmalarına hız verdi. Romanya'nın Universitatea Craiova kulübünde forma giyen Alexandru Cicaldau'nun transferi için resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildiren sarı-kırmızılı ekip, sağ bek transferi konusunda da yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'da sağ bek bölgesi için iki isim öne çıkmış durumda. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile sözleşmesi bulunan Sacha Boey için 1.5 milyon Euro + bonus teklif eden sarı-kırmızılı yönetim beklemeye geçti.

Sarı-kırmızılı ekip, Udinese forması giyen Jens Stryger Larsen için de kapıları kapatmış değil. Oyuncu için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Boey için yapılan teklif kabul edilmez ise Larsen için girişimlerini sıklaştıracak. (DHA)







