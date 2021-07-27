Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda PSV Eindhoven ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar halinde sınırlı alanda pas ve top kapma oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Yeni transfer Sacha Boey ilk kez takımla birlikte antrenmanda yer aldı.

Antrenmanın ardından Ömer Bayram’ın doğum günü kutlandı.

Galatasaray, PSV Eindhoven ile yarın saat 21.00’de Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaşacak.