Galatasaray 'da son dönemde oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey'un talipleri artıyor. 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu için İtalya Serie A ekibi Udinese Sarı-Kırmızılı takıma resmi teklif yaptı

4.5 milyon Euro'luk teklif

Udinese Sacha Boey için 4.5 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı ancak Sarı-Kırmızılı takım red cevabı verdi. 21 yaşındaki futbolcuyla Hellas Verona, Monza ve Southampton da ilgileniyor.

Okan Buruk "Kalacak" demişti

Sacha Boey ile ilgili çıkan transfer söylentilerine teknik direktör Okan Buruk cevap verdi. Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Buruk, Boey'i satmayacaklarını ifade etti.

Okan Buruk'un yaptığı açıklama

"Sacha Boey bizimle devam edecek; performans olarak takımın en iyilerinden biriydi... Mertens'in performansından mutluyuz. Şu anda belki %60'ında; %100'ünü yakaladığımızda bizim için çok daha önemli bir oyuncu olacak..."





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Sezon başı kadro dışı kalmıştı

Bir önceki sezon Rennes kulübündün 1.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılğında transfer edilen genç sağ bek bu sezon başında kampa davet edilmemişti. Galatasaray, Avusturya'da çalışmalarını sürdürürken Boey yeni sezon hazırlıklarına Florya'da rezerv takımla devam etmişti.

Sakatlıklar sonrası gün doğdu

Galatasaray'da sağ bekler Dubois ve Omar'ın sakatlanmasının ardından Süper Lig'in ilk haftasında Sacha Boey rezerv takımdan A takıma dahil edilmişti.

Bu sezon 4 maçın tamamında 90 dakika süre alan Sacha Boey 2021-2022 sezonunda Galatasaray formasıyla çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştı.

Yakup Çınar





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