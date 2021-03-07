Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Sarı Kırmızılı ekipte kaybedilen 2 puanın yanı sıra Younes Belhanda'nın cezası ve Ryan Donk'un sakatlanması moralleri bozdu. İlk yarının son anlarında sakatlanan ve ikinci yarıya sekerek başlayan Donk, bir süre kendini denedikten sonra kenara geldi.

Yedek kulübesine değişiklik işaret yapan tecrübeli oyuncu, yerini 50. dakikada Christian Luyindama'ya bıraktı.

Ryan Donk bu sezon 26 resmi maçta forma giydi. 34 yaşındaki futbolcu takımına 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.

58. dakikada sarı kart gören Balhanda da cezalı duruma düştü. Yıldız oyuncu ligin 30. haftasında oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek.



