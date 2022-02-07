Devre arası transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden ve Domenec Torrent'in istediği isimler üzerinde yoğunlaşan Galatasaray , Santos'un oyuncusu Robson Reis konusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Alınan bilgiye göre stoper ve ön libero oynayabilen Reis'in bonservisi konusunda Brezilya ekibiyle görüşmeler devam ediyor. Konuşulan rakamların 1.5 milyon Dolar civarında olduğu haberleri geliyor. Ancak şu ana kadar tarafların net olarak ortak bir noktada buluşamadıkları, bu hafta içerisinde bir kez daha masaya oturacakları öğrenildi.









Türkiye'ye sıcak bakıyor

1.96 cm boyundaki oyuncunun Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı, Santos'la görüşmelerin olumlu yönde tamamlanması halinde ise Sarı-Kırmızılılar'ın, Reis'in menajeriyle de pazarlıkları hızlı bir şekilde bitirerek mutlu sona ulaşmak istediği bildirildi.

Metin Karabaş







