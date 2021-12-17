Galatasaray 'da başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Rezan Epözdemir, gündemdeki konularla ilgili basın toplantısı düzenliyor.

"En önemli sorun adalet sorunu"

Türk futbolunun en önemli sorunu adalet sorunudur. Galatasaray'ın maruz kaldığı sistematik ve kategorik haksızlıklar karşısında yalnız kalsam da dilim döndüğünce Galatasaray'ı savunmaya çalıştım. Büyük bir gururla yerine getirdiğim tüm görevlerimden bugün itibarıyla istifa ettim.

Bu 'Haklı galibiyet' konusundaki yalnızlaştırma süreci, beni üzdü. O günkü koşullarda istifamı verdim ama başkanımız uygun görmeyip hizmete devam etmemi istedi. Galatasaray'a karşı yapılan sistematik hatalara yeteri kadar tepki verilememesi istifa sebeplerimden biridir.

"Erol Bilecek beni 5 kez aradı"

Sayın Erol Bilecik beni 5 defa aradı. Mesajlar attı. Ben bunun ayıp bir mesaj olduğunu, hukuken ve fiilen kabul edemeyeceğimizi, kamuoyu önünde özür dilemeden görüşmeyeceğimizi söyledim









"Galatasaray haklarını savundum"

Futbol takımımızın maruz kaldığı hakem hatalarından bahsetmek istiyorum. Gerekli tepkilerin verilememesi en önemli istifa gerekçelerimden biri. Zaman zaman yalnız kalsam da dilim döndüğünce Galatasaray'ın haklarını savunmaya çalıştım.

"İstifa etmedim"

Galatasaray Spor Kulübü yönetiminden istifa etmedim. Sadece Futbol A.Ş görevimden istifa ettiğimi bildirdim.

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