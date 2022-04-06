Galatasaray 'ın Fiorentina'dan ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Pulgar için İtalyanlardan flaş bir değerlendirme geldi. Kulübüyle 30 Haziran 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Şilili futbolcunun performansı sarı-kırmızılılar tarafından beğenilmedi. A Spor'un derlediği habere göre Galatasaray Pulgar'ı gözden çıkardı.

Galatasaray'da Domenec Torrent'in neredeyse hiç bir maçta kadroda düşünmediği oyuncunun daha fazla forma giymek istediği takıma gitmek istediği ifade edildi.







