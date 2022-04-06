Son dakika! Galatasaray'da Pulgar için karar verildi
Galatasaray'ın Süper Lig'in devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Erick Pulgar konusunda İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Sarı-kırmızılarda bu sezon 5 karşılaşmada sadece 164 dakika görev alan Şilili futbolcu için Galatasaray'ın yıldız futbolcuyu bonservisle alma girişiminde olmayacağı öğrenildi.
Galatasaray 'ın Fiorentina'dan ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Pulgar için İtalyanlardan flaş bir değerlendirme geldi. Kulübüyle 30 Haziran 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Şilili futbolcunun performansı sarı-kırmızılılar tarafından beğenilmedi. A Spor'un derlediği habere göre Galatasaray Pulgar'ı gözden çıkardı.
Galatasaray'da Domenec Torrent'in neredeyse hiç bir maçta kadroda düşünmediği oyuncunun daha fazla forma giymek istediği takıma gitmek istediği ifade edildi.