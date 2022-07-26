Defansif orta saha takviyesi yapacak olan Galatasaray , bir süredir yedekte tuttuğu Fredrik Midtsjö transferi için düğmeye bastı. AZ Alkmaar forması giyen 28 yaşındaki Norveçli orta saha ile prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar, Hollanda kulübü ile de pazarlıklara başladı. Bonserviste en fazla 4 milyon Euro'ya çıkmayı düşünen Galatasaray cephesinin elini Midtsjö rahatlattı. Deneyimli oyuncu, AZ Alkmaar yönetimine Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirmek istediğini bildirdi ve transferinde kolaylık gösterilmesini talep etti. 6 ve 8 numara olarak oynayabilen Midtsjö'nün sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

LİLLE'DEN ANDRE DE LİSTEDE

Grillitsch defterini kapadıktan sonra arayışlarına hız veren sarı-kırmızılı kulüp, Norveçli Midtsjö dışında Fransız Benjamin Andre'yi de gündemine aldı. Lille'de oynayan 31 yaşındaki Andre'nin kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak teknik direktör Okan Buruk'un ilk tercihinin Midtsjö olduğu ve görüşmelerde ağırlığın Norveçli yıldıza verilmesini istediği gelen haberler arasında.

TAM BİR GÖREV ADAMI

2017 yazında 2.2 milyon Euro bonservis bedeliyle AZ Alkmaar'a transfer olan Fredrik Midtsjö, Norveç Milli Takımı formasını 11 kez giydi. 28 yaşındaki futbolcu, AZ Alkmaar formasıyla 194 maça çıkıp 7 gol attı ve 31 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor. Geçen sezon AZ Alkmaar'da 41 maçta sahaya çıktı ve 6 asist ile oynadı.

Ön alanda top kazanma oranı yüksek olan Midtsjö, hem hücumda hem savunmada rakiplerine baskı kuruyor. Mücadele gücü yüksek, pes etmeyi sevmiyor.

Hava toplarında iyi değil. Gol katkısı az olsa da verdiği paslarla forvetleri direkt pozisyona sokabiliyor.

Kaynak: Sabah







