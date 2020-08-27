Galatasaray'da gözler orta sahaya yapılacak transfere çevrildi.

Jean Michael Seri'nin peşini bırakmayan sarı-kırmızılılar, Fildişili orta saha oyuncusunu yeniden kiralamak istiyor. Bu süreçte Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim orta sahada Ryan Donk, Taylan Antalyalı ve Ömer Bayram'ı görevlendiriyor.

Deneyimli teknik adam zaman zaman bu mevkide Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda'yı da deniyor.

Öte yandan Fatih Terim'in orta saha için 2 takviye istediği de gelen haberler arasında.

Kaynak: Bein Sports