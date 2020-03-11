Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı kırmızılılarda Onyekuru, bileğinde ağrı hissetti. Kulüp doktoru Yener İnce yıldız futbolcu ile bir süre ilgilendi.

Daha sonra Fatih Terim'le konuşan Nijeryalı futbolcu, idmanı yarıda bıraktı.

İDMANDAN NOTLAR

Süper Lig'in 26'ncı haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da çalışmalar devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık antrenmana sarı-kırmızılılar, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından düz kolu yapan Galatasaraylı futbolcular, sonrasında ise pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın kalan bölümünde ise taktik çalışmalar yaptı. Antrenman sırasında teknik direktör Fatih Terim'in oyuncularla tek tek sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

KORONAVİRÜS SELAMI

Bu arada Fatih Terim ile Donk'un antrenman sahasındaki koronavirüs selamı da dikkatlerden kaçmadı.

Metin Karabaş