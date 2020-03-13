Galatasaray'a Henry Onyekuru'dan sevindirici haber geldi. İki gün önce antrenmanda sakatlanan Nijeryalı futbolcu takımla birlikte çalışmalara başladı.
Galatasaray Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.
Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı.
Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Adem Büyük’ün tedavisine devam edildi.
Henry Onyekuru, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.
Galatasaray, Beşiktaş karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirecek.