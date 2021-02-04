Son dakika | Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin lisansı askıya alındı
Galatasaray, sezonun geri kalanı için TFF’ye bildirilen A takım listesinde Omar Elabdellaoui’e yer vermedi. Karar alınmadan önce Omar ile istişare edilerek tedaviye öncelik verilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.
Galatasaray'da, yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan Omar Elabdellaoui, federasyona bildirilen A takım listesinde yer almadı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; 29 yaşındaki Norveçli defans oyuncusunun sezonun kalan bölümü için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilen A takım listesinde bulunmadığı belirtildi. Galatasaray'ın kadrosunda yer alan 17 yabancı oyuncudan biri olan Omar ile de karar öncesi istişare edildiği ve kendisinin tedavi sürecine öncelik verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.