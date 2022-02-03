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Son dakika! Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray, Alanyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından Omar Elabdellaoui'nin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

03 Şubat 2022, Perşembe 20:41 Son Güncelleme:
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Son dakika! Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig ’in 24'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray '‫da Omar Elabdellaoui'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada Alanyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından Omar Elabdellaoui'nin test sonucunun pozitif çıktığı ve futbolcunun karantina ve izolasyon süreçlerinin başladığı duyuruldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Futbol Takımı'nda Alanyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından futbolcumuz Omar Elabdellaoui'nin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan futbolcumuzun karantina ve izolasyon süreçleri başlamıştır.

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