Yeni sezon için Avusturya'da kamp yapan Galatasaray 'da bir yandan idmanlar devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlk olarak birçok Süper Lig ekibi ile adı anılan Konyaspor 'da yıldızı parlayan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan Galatasaray daha sonra orta saha transferinde ilk hamleyi yaptı. Erden Timur yönetiminde transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren sarı kırmızılılar Porto'dan merkez orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattı.

Süper Lig Galatasaray'da takıma katılanlar olduğu kadar ayrılacaklar da gündeme gelmeye başladı. Sarı kırmızılı takımda geçtiğimiz sezondan beri birçok Avrupa takımını peşine takan Brezilyalı yıldız Marcao'nun yeni adresi belli oldu. Tecrübeli stoperin yeni takımı Sevilla oldu.









Marcao'nun boşluğunu hızlıca doldurmak isteyen sarı kırmızılı yönetim sürpriz bir isimle görüşmelere başladı. Bayern Münih'ten ayrılıp geçtiğimiz sezon Lyon'a imza atan Jerome Boateng ile prensipte anlaşma sağladı. Daha önce adı Trabzonsporla da anılan yıldızla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

ALMAN SİTESİ DUYURDU

Sarı-kırmızılıların, Sevilla'ya giden Marcao'nun yerini doldurmak istediği ifade edilirken, transferi gündeme gelen Jerome Boateng'in aranan isim olmadığı kaydedildi. Bild'de yer alan haberde; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Boateng'in transferini veto ettiği belirtildi. Genç teknik adamın, Alman savunma oyuncusunu yavaş ve yeterinde iyi bulmadığı için transferine onay vermediği ifade edildi.

Milliyet







