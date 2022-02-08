1. Lig’de yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olan Eyüpspor’dan ara transferin son bombası geldi. Zirve hedefleyen İstanbul ekibi, Galatasaray ’dan Oğulcan Çağlayan’ı kadrosuna kattı.

Sarı Kırmızılılar’da büyük umutlarla transfer edilmesine karşın beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Oğulcan için Eyüpspor rekor düzeyde bir bonservis bedeli ödeyecek.

İstanbul ekibinin kasasından tam 1 milyon Euro bonservis bedeli çıkacağı ifade edildi. Eyüp daha önce de Galatasaray’dan 4 milyon TL’ye genç Erencan’ı almıştı.





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