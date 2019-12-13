Galatasaray'da sezon başında Roma'dan kiralanan ve şu ana kadar sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Steven Nzonzi konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamayla Fransız oyuncunun süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Bu haberi de okudular Galatasaray'da Steven Nzonzi neden kadro dışı bırakıldı?

30 yaşındaki Fransız oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 10 Süper Lig, 5 Şampiyonlar Ligi maçına çıkmıştı.

Nzonzi, 5-0 kaybedilen PSG maçı sonrası da sorulara verdiği birer kelimelik cevaplarla dikkatleri çekmişti. Maçla ilgili görüşleri sorulan oyuncu, "Sadece kaybettik" cevabıyla yetinirken kalan iki kulvardaki durumlarına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine de sadece "Kazanmak istiyoruz" cevabını vermişti.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır.