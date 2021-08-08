Galatasaray Victor Nelsson transferinde mutlu sona ulaştı. Milliyet'in haberine göre; Danimarkalı stoper için Kopenhag ile 7 milyon euroya anlaşan sarı-kırmızılılar genç stoperi hafta içinde İstanbul’a getirecek. Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki futbolcunun ilk günden beri Fatih Terim’in listesinde stoper adayları arasında ilk sırada olduğu belirlendi. Cim-Bom Premier Lig takımlarının da radarında olan ve ilk görüşmede 10 milyon euro istenen Nelsson’un işini kıran kırana süren pazarlıklar sonrası 7 milyon euroya bitirdi.

Bonservisi 3 senede ödenecek

Galatasaray bu bonservisi 3 sene içerisinde ödeyecek. Premier Lig’den teklifler alan Nelsson için elini çabuk tutan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim’in genç oyuncuyu büyük potansiyel olarak gördüğü bildirildi. Cim-Bom’da yönetimin de Cicaldau’da olduğu gibi oyuncunun çıkış maddesini yüksek tutacağı ve yine 25 milyon euroluk serbest kalma maddesinin yapılacak anlaşmaya yazılacağı öğrenildi. Danimarkalı futbolcuyla da yıllık 1 milyon eurodan 5 senelik anlaşma yapılacağı belirtildi. Galatasaray stoper transferini Nelsson ile çözmeye hazırlanırken gözden çıkarılan Luyindama için de gelen tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı.