SON DAKİKA | Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku yaşanıyor! Sedyeyle çıktı...
Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, Beşiktaş derbisinde sakatlandı. Necip Uysal'la girdiği ikili mücadelede ayak bileğinden sakatlanan Mohamed, karşılaşmanın ardından kendisini yere bıraktı, sedyeyle kenara alındı.
Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 deviren Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku yaşanıyor. Karşılaşmanın ikinci yarısında Necip Uysal'la girdiği ikili mücadelede sakatlanan Mısırlı, maç sonu kendisini yere bıraktı.
Bir hayli acı çektiği gözlenen Mohamed için sağlık ekipleri hemen sahaya girdi. Ayağa kalkamayan genç yıldız, sedyeyle kenara geldi.
Kısa süre içerisinde Galatasaray'ın Mohamed'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.