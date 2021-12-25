MENÜ

Son dakika! Galatasaray'da Mostafa Mohamed 3 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonunu kullandı ve Mısırlı golcüyle 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.

25 Aralık 2021, Cumartesi 12:42 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika! Galatasaray'da Mostafa Mohamed 3 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray 'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılı ekip, Mostafa Mohamed'in 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonunu kullandı ve Mısırlı golcüyle 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak. 

Mısırlı futbolcu bu sezon 27 maçta forma şansı buldu ve Galatasaray formasıyla 5 gol, 1 asistlik performansa imza attı. 

Yakup Çınar


İlgili Haberler
Son dakika | Antalyaspor'da Nuri Şahin ile yola devam! 5 yıl daha...


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...