Süper Lig ekiplerinden Galatasaray 'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılı ekip, Mostafa Mohamed'in 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonunu kullandı ve Mısırlı golcüyle 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.

Mısırlı futbolcu bu sezon 27 maçta forma şansı buldu ve Galatasaray formasıyla 5 gol, 1 asistlik performansa imza attı.

Yakup Çınar







