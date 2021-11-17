Galatasaray 'da, Romanya Milli Takımı’nın Liechtenstein ile oynadığı maçın ardından sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Olimpiu Morutan dünkü antrenmanda yer almamış ve MR'ı çekilmişti.

Bugün Morutan'dan Galatasaray'a sevindirici haber geldi. Fenerbahçe derbisi öncesi hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, bugünkü idmandan kazanan takımın fotoğrafını paylaşırken görüntüde genç futbolcu da yer aldı. Morutan'ın sakatlığını tamamen atlattığı öğrenildi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplara ayrılan oyuncular, dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda iki grup hâlinde pas oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise taktik çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Olimpiu Morutan, antrenmanda kontrolü bir şekilde takımla birlikte çalıştı.

Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında yüzüne darbe alan İsmail Çipe, antrenmana kendisi için hazırlanan özel bir maskeyle katıldı.

Türkiye A Milli Takımı'nın Karadağ ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed, Bartuğ Elmaz ve Kaan Arslan antrenmanda yer almadı.

Sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 16.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.



