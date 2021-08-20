Galatasaray 'a geldiği günden bu yana inişli-çıkışlı performansı ile soru işaretleri bırakan MbayeDiagne, bu sezona ise bambaşka başladı. Attığı kritik goller ile sezonun hemen başında Sarı-Kırmızılı ekibe katkı veren Senegalli forvet, geçen sezonun flaş ismi Mostofa Mohamed'i bile bırakmıştı. Yaz transferden gönderilecekler arasında yer alan 29 yaşındaki forvete, İngiltere Premier Lig ekiplerinden birkaç takımın talip olduğu öğrenildi.









Sıcak bakmıyorlar

İlk etapta Sarı-Kırmızılılar'a, 3 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli önerildiği bilgisine ulaşıldı. Ancak Galatasaray Yönetimi ve teknik heyet, şu anda gelen bu tekliflere sıcak bakmıyor. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Diagne için 5 milyon Euro'nun altındaki tekliflerin değerlendirme altına alınmayacağı öğrenildi.







