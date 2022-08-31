Son dakika: Galatasaray'da Mauro Icardi'nin alternatifi Shamar Nicholson!
Galatasaray'da gözler Avrupa’da transferin son gününde. Avrupa’da transfer bugün sona ererken Mauro Icardi’nin Galatasaray’a transfer ihtimali de büyük olasılıkla netleşecek. İtalyan ekibi Monza, Sacha Boey için teklifini artırdı ancak Galatasaray reddetti.
Icardi, bugün Sevilla ya da Avrupa’da başka bir kulübe Transfer olmaz ve PSG’de kalırsa Fransız ekibinin İtalyan oyuncuyu 1 yıllığına sarı kırmızılılara kiralaması bekleniyor.
Icardi başka kulübe giderse Galatasaray , Spartak Moskova’da forma giyen Shamar Nicholson’u alacak.
MONZA, BOEY iÇiN TEKLiF ARTIRDI
G.Saray’da sezon öncesi gönderilmesi gündemdeyken başarılı performansı sonrası kalmasına karar verilen Sacha Boey’in en ciddi talibi olan Monza teklif artırdı...
İtalya Serie A ekibi Boey için 4.7 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonuyla yeni bir kiralama teklifinde bulundu.
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OKAN BURUK BIRAKMAK iSTEMEDi
Teknik direktör Okan Buruk ilk dört hafta çok iyi oynayan Boey’in satılmasını kesinlikle istemeyince yönetim de Monza’nın teklifini teşekkür ederek reddetti.