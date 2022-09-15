Süper Lig 'de 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan, 4 maçtır kaybetmeyen Galatasaray , 7. hafta maçında lider Konyaspor 'u ağırlayacak. Evinde kazanmak isteyen Aslan, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmayı amaçlıyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Aslan'da maç kadrosuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Icardi kadroda, Mata hazır değil

PSG'den kiralanan Arjantinli golcü Mauro Icardi ve sakatlığını atlatan Fredrik Midtsjö'nün maç kadrosuna dahil edildiği öğrenildi. Son olarak Manchester United forması giyen ve transferin son günü bedelsiz olarak kadroya katılan Juan Mata ise maç kadrosunda yer almıyor. Teknik direktör Okan Buruk, 19 yaşındaki sol bek Kazımcan Karataş'a kadroda yer vermedi.

Haftaya 5. sırada girdi

Ligde Sarı Kırmızılılar 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 13 puanla haftaya 5. sırada girdi. Yeşil Beyazlılar ise 4 galibiyet, 2 beraberlikle topladığı 14 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

43. randevu

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 42 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Aslan, 30 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 4 kez rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 80 golüne, Konyaspor 27 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul’da oynadığı karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazanırken, ikinci yarıda da Konyaspor evinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL