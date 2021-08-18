Giresunspor - Galatasaray maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırıda bulunan, bu saldırı sonrasında kırmızı kart gören ve TFF Hukuk Müşavirliği tarafından tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Marcao ile ilgili son dakika gelişmesi.... Sarı Kırmızılı ekip, Brezilyalı futbolcunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş Yönetim Kurulu olarak, oyuncumuz Marcos do Nascimento Teixeira’nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız.

2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir."

Ne olmuştu?

Giresunspor maçında skor 2-0 ve maç rahat giderken Galatasaray ’da skandal bir olay yaşandı. Kerem Aktürkoğlu’nun net bir pozisyonu kaçırıp, sonra top kaybı yaşaması sonrası Marcao arkadaşına söylendi. Genç yıldızın buna ‘sus’ işaretiyle karşılık vermesi, Brezilyalı oyuncuyu çıldırttı. Marcao metrelerce koşarak takım arkadaşının yanına geldi, önce kafa attı sonra yumruk salladı. Yaşanan şok olaya iki takımın oyuncuları müdahale etti. Hakem Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra 25 yaşındaki savunmacıyı 63. dakikada kırmızı kartla oyundan attı.

Fatih Terim, genç oyuncuyu kenara aldıktan sonra, “Ne oldu?” diye sordu. Kerem, “Hocam sadece ‘sus’ dedim. Başka bir şey demedim” diyerek olayı anlattı.

Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na neden yumruk attı?

Kerem Aktürkoğlu’nun kaçırdığı bir pozisyon sonrası Marcao, genç oyuncuya sert tepki gösteriyor. Kerem’in yaptığı bir hata sonrasında Marcao tepki göstermeye devam ediyor. Görüntülerden de görüldüğü üzere Kerem de ‘Sus’ işareti yapıyor. Bunun üzerine Marcao da genç oyuncuya saldırıyor.







