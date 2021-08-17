Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu’nda Danimarka temsilcisi Randers ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşamki lig maçında 45 dakikadan fazla süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde üç gruba ayrılan futbolcular, sınırlı alanda değişimli olarak dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadı. Antrenman, interval koşuların ardından tamamlandı.

İdmanda dün oynanan Giresunspor maçına hareketleriyle damga vuran ve takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao yer almadı.







