Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray , son olarak Danimarkalı stoper Victor Nelsson'u kadrosuna kattı. Yaz transfer döneminin geride kalan diliminde; Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Sacha Boey, Cicaldau, Aanholt'u renklerine bağlayan Aslan, Nelsson'la birlikte stoper bölgesine de takviye yapmış oldu.

Falcao, Feghouli ve Diagne'yi kadroda düşünmeyen sarı-kırmızılı takım, Nelsson'un gelişi sonrası Luyindama için de benzer bir karar aldı. Beklenen teklifin gelmesi durumunda satılması planlanan Kongolu ise gitmeye sıcak bakmıyor.

Galatasaray'da Christian Luyindama topun ağzında. Yönetim, Victor Nelsson'un gelmesiyle yıldız stoperi satmaya sıcak baksa da Antwerp'ten gelen 2 milyon euro'luk teklif kabul edilmedi.









Taraftara yanıt verdi

Kongolu stoper ise sosyal medya hesabından taraftarların sorularını, "Çok meraklısınız. Galatasaray'da kalıp kalmayacağımı neden soruyorsunuz? Hiçbir yere gitmiyorum, burada kalacağım'' diye cevapladı.

Nelsson direkt 11'e

Yönetim cephesi de 4 milyon euro'luk teklifi gördüğü anda Luyindama'nın satışına onay verecek. Fatih Terim de ligdeki Giresunspor maçıyla birlikte Marcao'nun yanında yeni transferi Nelsson'u oynatacak ve Luyindama'yı yedek kulübesine çekecek.

Sabah







