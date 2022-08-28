Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelede Sarı-Kırmızılı ekip sakatlık şoku yaşadı. Bu sezon Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi.

Neler yaşandı?

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Lucas Torreira, 69. dakikada kendi yarı alanının ortalarında sakatlık yaşadı ve sağlık görevlileri oyuna dahil oldu. İlk müdahalenin ardından kendisini bir süre deneyen tecrübeli futbolcu oyuna devam edemedi ve 74. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.

Lucas Torreira'nın sakatlık durumu yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.



