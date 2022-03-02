Spor Toto Süper Lig 'de Galatasaray 'da gösterdiği müthiş performansla Avrupa devlerini peşine takan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın bu sezon en çok dikkat çeken oyuncusu olan yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu için ciddi talipler ortaya çıktı. Birçok takım sezon sonu Kerem'i kadrosuna katmak isterken, yıldız oyuncu transferle ilgili kararını da verdi.

Transferde sıcak gelişmeler sonrası ise Fransız basınından bomba bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınından Foot-sur7 sitesinin haberine göre, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, Bartuğ Elmaz'ın ardından bir diğer gündemine aldığı Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu için düğmeye bastı. Sezon sonu Marsilya'nın Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katabileceği belirtilirken, Kerem'in transfer kararının da belli olduğu ifade edildi.









Fransa devlerinden olan Marsilya, Cengiz Ünder'in gelişinden sonra eline bir Türk külçesi almayı başardı. Galatasaray ile sözleşmesi biten Bartuğ Elmaz ile de anlaşmaya varan Fransız ekibi, sezon sonu bir Türk oyuncuyu daha transfer edebilir. Bu isim ise Kerem Aktürkoğlu. Türk futbolunun en büyük vaatlerinden biri olarak kabul edilen kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla çıktığı 39 maçta 9 gol 9 asistle dikkat çekiyor. Bu performanslar ise Marsilya'nın dikkatini çeken ana nedenlerden biri oldu.

Kerem Aktüroğlu teklife sıcak

Galatasaray ile 30 Haziran 2026'ya sözleşmesi bulunan Kerem Aktürkoğlu, ayrılığa sıcak bakıyor. Kerem farklı liglerde mücadele etmek istiyor ancak Galatasaray yönetiminin bu talebi kabul edip etmeyeceği henüz belli değil. Kerem Aktürkoğlu, şu an için Türkiye'deki iyi sezonuna devam ediyor. Ayrıca Marsilya'nın Kerem'e ilgisi devam ederken, Lyon da bu transfer için pusuda olacaktır.





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