Domenec Torrent ile ilk galibiyetini hedefleyen Galatasaray 'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da tüm camia Kayserispor galibiyetine odaklandı. Teknik heyet, rakiplerini A'dan Z'ye analiz etti, Bafetimbi Gomis takımı yemeğe götürüp moral aşıladı. Başkan Burak Elmas ise Florya'ya çıkarma yapıp prim sözü verdi. Bu arada Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray'ın, 9 gol-6 asistle en iyisi olan Kerem Aktürkoğlu için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Almanya ve Fransa'dan sonra İngiltere'den de talibi çıkan Kerem'i Brentford yakından takip ediyor.

Halil Dervişoğlu'nu kiraladığı Galatasaray'ın maçlarını izleyen İngiliz scoutlar, Kerem'e hayran oldu. Brentford, 23 yaşındaki yıldızla ilgili Halil'den bilgi aldı. Halil, çok iyi anlaştığı Kerem ile ilgili olumlu referans verdi. Premier Lig ekibi, Kerem Aktürkoğlu için sezon sonunda teklif yapma kararı aldı.

Sabah







