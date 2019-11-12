Son dakika! Galatasaray’da kaos dolu günler başladı

Sarı-Kırmızılı camia, önceki gece ortaya çıkan bir mahkeme kararıyla şok yaşadı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz aleyhine açılan idari ibrasızlık davalarından biri, muhalif üyelerin lehine sonuçlandı. Buna göre mahkeme kararı, yönetimin seçime gitmesi gerektiğini işaret ediyordu. Bu flaş gelişme üzerine Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, yönetim kurulu üyelerini acil olarak topladı ve gelişmeleri masaya yatırdı. Hukukçu ve avukatların da yer aldığı toplantıda, mahkeme ve olası seçim süreci masaya yatırıldı. 1 saate yakın süren görüşmenin ardından Cengiz, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

‘Daha önemli konular var’

Şu anda yapılacak bir seçimin Sarı-Kırmızılı kulübün menfaatine olmayacağını ifade eden Mustafa Cengiz, “Galatasaray’ın daha önemli konuları var; Florya, Riva, amatörler yasası... Galatasaray‘ın menfaatleri her şeyin önündedir. Zamanı geldiğinde seçimi düşünebiliriz. Şu an Galatasaray için yapacağımız işler var. Biz buraya kazık çakmaya gelmedik. Zaten hali hazırda 9 kişinin mahkemeye başvurusu var, 2 kişinin kararı çıkmış. Şu aşamada Galatasaray‘ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum” diye konuştu.

Bugün kulüpte bir toplantı daha var

Galatasaray’da muhalefetle yönetimi karşı karşıya getiren sancılı süreçte, taraflar karşılıklı adımlar atmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, bugün haftalık olağan toplantısını gerçekleştirecek. Ana gündem maddesi yine mahkeme kararları ve muhalefetin erken seçim talebi olacak. Cengiz ve ekibi, hukuki açıdan bir sakınca doğurmaması halinde, kalan görev süresini tamamlamayı ve en yakınındaki kurmaylarının da deyimiyle, “Sonuna kadar direnmeyi” hedefliyor.

Divan Kurulu’nda ortalık karışacak

Tam da erken seçim beklentisi ayyuka çıkmışken, Galatasaray camiasını çok zorlu bir Divan Kurulu toplantısı bekliyor. Sarı-Kırmızılılar yarın bir araya gelerek, Kasım ayı Divan Kurulu toplantısını gerçekleştirecek. Daha önce ibrasızlık kararına mahkeme yoluyla itirazda bulunan ve göreve devam eden Mustafa Cengiz ve ekibini, bir kez daha adalete uyarak koltuğu bırakması yönünde uyarmaya hazırlanan muhalif üyeler, yoğun bir hazırlık içerisinde. Başkan Mustafa Cengiz, eleştiri ve seçim beklentilerine karşı kürsüye çıkarak sert bir konuşma yapmayı planlıyor.

Mahkeme kararı ne anlama geliyor?

Galatasaray Yönetimi aleyhinde açılan davalar yavaş yavaş sonuçlanırken, son olarak bir mahkemenin seçime hükmettiği iddiası, önceki gece ortaya atıldı. Başkan Mustafa Cengiz’in, hukukçularıyla yaptığı görüşme sonrası, olası bir erken seçimde adaylığını koyabileceğini öğrendiği ileri sürüldü. Ancak bununla beraber, tüm davalar sonuçlanmadan yönetimin seçime gitme zorunluluğu bulunmadığı, diğer davaların sonuçlanmasının ise toplamda 2 yıl sürebileceği kaydedildi. Son gelişmeler ışığında ise Cengiz ve ekibinin seçime gitmek yerine, sürecin sonunu bekleyeceği ifade ediliyor.