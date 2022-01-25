Fernando Muslera sakatlandıktan sonra büyük bir düşüş sürecine giren Galatasaray 'da, 1 numara takviyesi gecikmeli de olsa gerçekleşmek üzere. İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ten beklediği verimi alamayan, Berk Balaban ve Jankat Yılmaz gibi gençleri de kiralık vermeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, ilk olarak Okan Kocuk'u geri döndürmeye çalışıyor. Sezon başında Giresunspor'a kiralık verilen ve Karadeniz kulübünde harika bir performans ortaya koyan 26 yaşındaki kaleci için yoğun temaslar var. Giresun'un transfer tahtası açıldığında ve kaleci alabilecek duruma gelindiğinde, Okan’ın geri dönüşüne izin verilmesi bekleniyor. Bunun için Galatasaray cephesinin ödeme yapması da gündemde.









Segarra yakından tanıyor

Torrent ve ekibinin gündemindeki Inaki Pena konusunda da girişimler devam ediyor. Barcelona B takımının 22 yaşındaki file bekçisi, La Masia'da görev yapan ve kısa süre önce Torrent'in Galatasaray'daki ekibine katılan kaleci antrenörü Ricard Segarra tarafından Sarı-Kırmızılı kulübe önerildi. İspanyol medyasında çıkan haberlere göre Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirmesinde hiçbir engel bulunmuyor. Gündemdeki alternatif kalecilerle görüşen Sarı-Kırmızılılar, herhangi bir sonuç alınamazsa Pena'ya yönelecek.

Gent'in kararına bağlı

Bir süredir gündemde yer alan tecrübeli file bekçisi Sinan Bolat konusunda da girişimler var. Ancak Belçika Ligi'nde zirve mücadelesi veren Gent'in 1 numaralı kalecisi olan ve tüm maçlarda 90 dakika forma giyen Sinan için ciddi bir bonservis talebi söz konusu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki eldiven konusunda kulübü Gent'in geri adım atması bekleniyor.