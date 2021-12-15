Galatatasaray'da Başkan Buak Elmas ile daha önce tartışma yaşayan Rezan Epözdemir, bugünkü toplantıda da tartışınca istifa kararı aldı. Bugün gerçekleşen toplantı sırasında Başkan Elmas'ın Köksal Ünlü ve Işıtan Gün'den de istifalarını istediği öğrenildi.

Galatasaray 'da yönetim kaynıyor... Daha önce Başkan Burak Elmas ile tartışan Rezan Epözdemir, bugünkü toplantıda da yine Başkan Elmas ile tartışmaya girdi. Yaşanan bu gerginliğin ardından Epözdemir'i istifa kararı aldığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Epözdemir, ' Cuma sabah 11.00'de gündemdeki konular ile ilgili kapsamlı bir basın toplantısı yapacağım. Geregi bilgilerinize saygılarımla sunulur' ifadelerini kullanarak istifa edeceğinin sinyalini verdi.





2 isim daha istifa edebilir

Bugünkü toplantı sırasında Başkan Burak Elmas'ın Işıtan Gün ve Köksal Ünlü'den de istifa etmelerini istedi. İki ismin de her an istifa edebileceği öğrenildi.

Fanatik Özel/ Metin Karabaş - Yakup Çınar